منقذ طفلي عقار الوراق المنهار: "حاولت أنقذ صاحب البيت لكن ملحقتش" (فيديو)

قال محمد سمير السيد، الرجل الذي أنقذ طفلي صاحب عقار الوراق المنهار، إن الطفلين كانا في حالة ذعر كبيرة، موضحًا أن الطوب بدأ يتساقط من العقار فبدأ سكان العقار في إخلائه، وتبقى فقط من يعيشون في الطابق الأخير، وهم أصحاب العقار.



وأضاف "سمير"، في تصريحات إلى بوابة الفجر": "البيت مكانش قد كدة، ومكانش ماسك نفسه أوي، وصاحب البيت طلع يجيب مراته وعياله فقدر إنه هو ينزل عياله، فأنا أخدتهم من جوه حوش البيت إلى برا حوش البيت، ودخل يجيب مراته فسقط العقار عليه".



وتابع أن الأطفال بخير وسلمهم إلى جدتهم، ولكنهم كانوا في حالة ذعر كبيرة، مضيفًا: "حاول ت أنقذ صاحب العقار بس ملحقتش، هو شد إيدي وأنا أنقذت العيال وملحقتش أنقذه هو، والموقف كان صعب جدًا جدًا".



ولفت إلى أن العقار كان به شقة واحدة ساكنة، وعندما بدأ الطوب يتساقط جمعوا أشياءهم ومشيوا، والمنزل عندما تعرض إلى هزة بسبب مرور قطار المترو سقط، مشيرًا إى أن العقار سقط على عقار آخر مجاور، وأسفر ذلك عن سقوط نصف العقار المجاور، موضحًا: "الحمد لله محدش حصله حاجة من سكان البيت التاني، لكن نص العمارة طار، ودي خساير كبيرة على الناس دي".



وأكد شهود عيان أن هذه العقارات مبنية منذ حوالي 50 سنة، وشكوا للمسؤولين في الحي أكثر من مرة، وجاءت لجنة لفحص العقار، ولم يتخيل أحد أن ينهار العقار اليوم، مطالبين بمراعاة من يعيشون في الأحياء الفقيرة، لكي لا تتكرر المأساة.



هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.



وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.