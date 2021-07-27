بعد حفل الساحل الشمالى.. عمرو دياب يستعد لإحياء حفلاً جماهيرياً بالعلمين الجديدة



ومن المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل فور الإعلان عنه رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة .



وقد أحيا الهضبة منذ أيام حفلاً غنائياً خاصاً بالساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم فيفي عبده، آسر ياسين، مصطفى خاطر، وغادة عادل.



في سياق آخر تصدر عمرو دياب، مؤخراً تريند تويتر

بـ"أحلى ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021،

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.







يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم ١٣ أغسطس المقبل.