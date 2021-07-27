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تونس: وصول مليون جرعة لقاح كورونا من الولايات المتحدة خلال أسبوع

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:06 م
تونس
تونس
وكالات
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أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، اليوم الثلاثاء، أن مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا ستصل من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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