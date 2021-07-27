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تباطؤ الأرباح الصناعية بالصين في يونيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
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تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي، إذ نالت أسعار المواد الخام المرتفعة من هوامش المصانع، مما يشير لبعض الضعف في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت أرباح الشركات الصناعية 20% على أساس سنوي في يونيو إلى 791.8 مليار يوان، أي نحو 122.27 مليار دولار، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، مقارنة مع زيادة 36.4% في مايو.

وفي النصف الأول من العام، نمت أرباح الشركات الصناعية 66.9%، مقارنة مع انحفاض حاد بسبب الجائحة قبل عام.

وزادت الأرباح 45.5% في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة في 2019، قبل الجائحة.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا أبطأ قليلا من التوقعات في الربع الثاني من العام.

ومن جهة أخرى، زادت ديون الشركات الصناعية 8.5% على أساس سنوي في نهاية يونيو، مقابل زيادة 8.2%في نهاية مايو.

وتغظي البيانات الشركات الصناعية الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية من الأنشطة الرئيسية 20 مليون يوان.

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