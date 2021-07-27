دورة لتعليم الأطفال الرسم والنحت بالفنون الجميلة في جامعة حلوان

تنظم كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان دورة فنية للأطفال في الرسم والنحت، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم على اهتمام الجامعة بعقد الدورات التدريبية بشكل دورى والتي من شأنها أن تصقل المواهب وتنمي القدرات وتكسب الخبرات، سعيًا من الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات والمجالات المختلفة، وخاصةً الفنية منها، حيث تعد جامعة حلوان جامعة للفنون المتنوعة لاحتوائها على العديد من الكليات الفنية.



وفى نفس السياق أفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، على حرص الجامعة على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع لتحقيق الأهداف، مضيفا أن الجامعة تعمل دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم لتلبية احتياجات المجتمع.



أوضح الأستاذ الدكتور السيد قنديل أن الدورة التدريبية تشمل مجالات: الرسم (أساسيات الرسم – الرسم من الواقع - الظل والنور – تنمية الذاكرة البصرية – التدريب على استخدام الخيال – التفكير الإبداعي)، وكذلك النحت (العمل المجسم – التدريب على استخدام الخامات المتنوعة في النحت – التفكير الإبداعي)، وكذلك مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية.



أضافت الأستاذة الدكتورة أمنية يحيى أن مدة الدورة شهر 8 محاضرات بواقع محاضرتان اسبوعيًا، يومي الأحد والثلاثاء عدا الأسبوع الأول الأحد والاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر الدورة حتى الثلاثاء ٢٤ أغسطس، بحيث يتم عمل معرض فني في الأسبوع التالي لنهاية الدورة يوم الإثنين الموافق ٣٠ أغسطس لعرض نماذج أعمال الأطفال المشاركين.



ويمكن للراغبين في الاشتراك التوجه لمكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك على أن يكون الحد الأدنى للسن ٥ سنوات - الحد الأقصى ١٦ عام.

