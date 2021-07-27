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مدحت العدل عن مسرحية " كوكو شانيل" شعرت أن شريهان قد عادت

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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كشف السيناريست مدحت العدل، عن تفاصيل مسرحية شريهان والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها عرضها في عيد الأضحى الماضي على أحد المنصات الإلكترونية.

وقال مدحت العدل في تصريحات صحفية له أنه شعر بسعادة كبيرة بعد نجاح مسرحية "كوكو وشانيل"، وشعر أيضًا أن شريهان قد عادت من جديد.


وأشار مدحت العدل إلى أنه انتهى من كتابة المسرحية خلال أربعة أيام فقط، وكان هدفه الأساسي هو أن يجعل شريهان تنبهر من السيناريو، لافتاً إلى أنه نجح في هذا الأمر. 

وتحدث مدحت العدل عن فكرة المسرحية، مُشيرًا إلى أنهم كانوا خائفين من فكرة كوكو شانيل، لأنها واحدة أجنبية تسير على الموضة، مُضيفًا :"كان من الممكن أن يكون لها فئة معينة بتتفرج عليها، ولكن لم نجد ذلك، كانت الناس العادية مبسوطة، ومنبهرة جداً، وده شيء لفت نظرنا وده اللي شريهان كلمتنا عليه".


المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وبطولة شيريهان وعدد كبير من النجوم

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