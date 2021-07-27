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"عبدالغني" يتفقد لجان البحيرة الأزهرية ويشدد على إجراءات الوقاية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الأزهري، لجان معهدي فتيات دمنهور وبنين دمنهور بمنطقة البحيرة الأزهرية، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة التوحيد.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الأزهري، على ضرورة عدم التراخي في توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم وسط حالة من الهدوء والطمأنينة، مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من تباعد وتعقيم وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك متابعة دورية لكافة الملاحظات والشكاوى الواردة من الطلاب، ودراسة آنية لوقوف عليها وإيجا حلول فورية لها، وتحديد آليات التعامل المناسبة معها بما فيه مصلحة الطالب والعملية التعليمية ككل.

وتابعت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة وسهولتها، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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