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أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من شباب وفتيات برلمان الطلائع

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:29 م
أكاديمة الشرطة
أكاديمة الشرطة
هبة عبد الحفيظ
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نظمت أكاديمية الشرطة يومًا كاملًا بنظام التعايش استقبلت خلاله برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة، حيث يضم عدد (146) شاب وفتاة يمثلون (9) محافظات (القاهرة – الجيزة –الإسماعيلية – الشرقية – السويس – الفيوم – بنى سويف – المنوفية – الغربية) لإطلاعهم على الدور الذى تقوم به أكاديمية الشرطة فى إعداد طلابها، وذلك فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج (الطلائع الشباب) ونظرائهم من طلاب كلية الشرطة.

وقد كان فى استقبالهم اللواء دكتورمساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية - الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية، تمثل أبرزها فى توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل، على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، فضلًا عن التعريف بدور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

وقد أكد على أن الأكاديمية يسعدها إستقبال أعضاء برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة بهدف تأهيلهم وإعدادهم للمساهمة فى بناء وتنمية مجتمعهم، كما استعرض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التى يتلقاها طلاب كلية الشرطة وبخاصةً فى مجال دعم القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

ومن جانبها أعربت مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءه مؤكدةً تقديرها العميق وإشادتها البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى وعلى قوة التدريبات وتطورها، كما أكدت حرصها على تكرار تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

وقد تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلًا عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفى نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الطلائع والشباب ومشرفى المحافظات المشاركين بالزيارة، وقد أعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.

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