عاجل.. هادية حسني وضحى هاني تودعان منافسات الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020

ودع الثنائي المصري هادية حسني وضحى هاني منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة في دورة الألعاب الأوليمبية 2020.





وخسر الثنائي المصري أمام الزوجي الكندي بنتيجة شوطين مقابل لا شيء في إطار مباريات المجموعة الرابعة لزوجي السيدات.





يُذكر أن مصر تشارك في النسخة الحالية بأكبر نسخة في تاريخها حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات 137 في 32 رياضة مختلفة.