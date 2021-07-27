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عاجل.. هادية حسني وضحى هاني تودعان منافسات الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:19 م
محمد أيمن
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ودع الثنائي المصري هادية حسني وضحى هاني منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة في دورة الألعاب الأوليمبية 2020.
وخسر الثنائي المصري أمام الزوجي الكندي بنتيجة شوطين مقابل لا شيء في إطار مباريات المجموعة الرابعة لزوجي السيدات.
يُذكر أن مصر تشارك في النسخة الحالية بأكبر نسخة في تاريخها حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات 137 في 32 رياضة مختلفة.
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