Advertisements

فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
اعرب طلاب وطالبات الشعبة الأدبية في الثانوية العامة في قنا، عن سعادتهم، بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، مشيرين إلى أن هناك بعض النقاط الطويلة التي تحتاج إلى وقت أطول، إلا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال أحمد عبدالصبور، طالب بالقسم الأدبي: إن امتحان علم النفس كان سهلا للغاية، ويستطيع حله "الطالب اللي ذاكر وهو جاي في العربية قبل الامتحان"، متمنيا أن يتم مراعاتهم في التصحيح.

وأشار عارف ابوالوفا، طالب بالقسم الأدبي، إلى أن امتحان علم النفس، كان سهلا وصعبا في نفس الوقت، لوجود بعض النقاط الصعبة، ولكن الحمد لله خلصنا الامتحان على خير"

وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.
فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.
فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.
وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.
وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس
فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس
فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس
فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ 38 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 21 ساعة

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:01 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

01:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان