فرحة طلاب الثانوية العامة في قنا بعد انتهاء مادة علم النفس

اعرب طلاب وطالبات الشعبة الأدبية في الثانوية العامة في قنا، عن سعادتهم، بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، مشيرين إلى أن هناك بعض النقاط الطويلة التي تحتاج إلى وقت أطول، إلا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



وقال أحمد عبدالصبور، طالب بالقسم الأدبي: إن امتحان علم النفس كان سهلا للغاية، ويستطيع حله "الطالب اللي ذاكر وهو جاي في العربية قبل الامتحان"، متمنيا أن يتم مراعاتهم في التصحيح.



وأشار عارف ابوالوفا، طالب بالقسم الأدبي، إلى أن امتحان علم النفس، كان سهلا وصعبا في نفس الوقت، لوجود بعض النقاط الصعبة، ولكن الحمد لله خلصنا الامتحان على خير"



وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.

فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.



