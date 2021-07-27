روسيا تسجل 23032 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23032 إصابة جديدة بفروس كورونا، و779 حالة وفاة، فيما تعافى 20116 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2623 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1973) ثم مدينة بطرسبورغ (1923).

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و172812 إصابة، وشفي 5 ملايين و526950 شخصا من المرض، فيما توفي 155380 شخصا حتى الآن.