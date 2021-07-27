عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

قال أحد شهود العيان، إنه تم إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار، بعد تتبع صوت اسغاثاتها من تحت الأنقاض، حيث خرجت حيةن وأشار إلى أنه تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وفي وقت سابق، تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".



وأضاف شاهد العيان في تصريحات لـ"الفجر" أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله وزوجته الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.



هذا وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم.



وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

