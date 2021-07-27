عاجل
Advertisements

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:26 م
عقار الوراق المنهار
عقار الوراق المنهار
إيريني صفوت
Advertisements
قال أحد شهود العيان، إنه تم إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار، بعد تتبع صوت اسغاثاتها من تحت الأنقاض، حيث خرجت حيةن وأشار إلى أنه تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".

وأضاف شاهد العيان في تصريحات لـ"الفجر" أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله وزوجته الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.

هذا وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم.

وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار الوراق المنهار عقار الوراق إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار

أخبار تهمك

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 21 ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من ساعتين

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ 18 دقيقة

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ 43 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صادر له قرار تنكيس من 34 سنة.. أسرار عقار روض الفرج المنهار

عقار العطارين المنهار.. حلقة جديدة في مسلسل يحصد أرواح أهالي الإسكندرية (صور)

منقذ طفلي صاحب عقار الوراق المنهار: "البيت مكانش ماسك نفسه أوي"

من موقع الحادث.. ننشر صور عقار الوراق المنهار

حاول إنقاذ أطفاله.. تفاصيل استخراج جثة صاحب عقار الوراق المنهار

شهود عيان يفجرون مفاجأة حول عقار الوراق المنهار: "الطوب بدأ يقع من بالليل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:01 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

01:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان