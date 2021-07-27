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السياحة والآثار: 74 جنسية جديدة تضاف لمنظومة مصر السياحية الإلكترونية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال وزير السياحة والآثار، إن منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً خلال شهر يوليو الجاري، شهدت إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها هذه المنظومة ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن ناحيتها أشارت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة إلى أنه تبين من خلال تقرير المتابعة لنتائج هذا الإصدار أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في تزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا من مختلف الأسواق السياحية.

مما يعكس نجاح المنظومة ويؤكد أنها سوف تكون عاملاً مؤثرًا بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأضافت أن السائحين الذين حصلوا على الـتأشيرة إلكترونيًا أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا والتي يتم من خلالها أيضًا الإجابة على كافة استفسارات السائحين.

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