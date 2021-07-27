جامعة كفرالشيخ: تعميم نظام الساعات المعتمدة بالكليات العام المقبل







عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وعلى صبري، أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.



واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم" 196" المنعقدة بتاريخ 29- 6 - 2021 م، ومحضر اجتماع مجلس العمداء بجلسته رقم "148" المنعقدة بتاريخ 13 – 7 - 2021م، ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بجلسته رقم "174" بتاريخ 6- 7 – 2021، ومحضر اجتماع مجلس إدارة الشئون الطبية بجلسته رقم "11"بتاريخ 15- 7 - 2021 م، ومحضر اجتماع اللجنة العليا للإشراف على البرامج الجديدة المتخصصة والمميزة وبرامج شعب اللغات لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكليات الجامعة "البرامج الخاصة بمصروفات" بجلسته رقم "10" بتاريخ 15- 7 - 2021م.



وأيضا محضر اجتماع مجلس صندوق إيرادات ومصروفات المدن الجامعية بجلسته رقم "42" بتاريخ 6- 7 - 2021 م،و محضر اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية بجلسته رقم "82" بتاریخ 7- 7 - 2021م، ومحضر إجتماع لجنة المنشأت الجامعية رقم " 178 " بتاريخ 6 – 7 – 2021 م كما تابع المجلس تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بجلسته رقم "196" المنعقدة بتاريخ 29- 6 - 2021م.



كما ناقش المجلس مذكرة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بشأن الموافقة على تنفيذ المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية مع البدء في استكمال الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهرجان.



وأكد رئيس الجامعة، على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس في الكليات التي لم تعلن لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية مع الاهتمام بالتدقيق والمراجعة.



كما استعرض مجلس الجامعة في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة لوضع آليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية على منصة الجامعة التعليمية في ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجان متخصصة في الكليات لدراسة ومراجعة المحتوى العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.



وناقش مجلس جامعة كفرالشيخ تفعيل تعديل المادة" 79 "من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتحديث لوائح الكليات الداخلية بما يُواكب أحدث النظم العالمية من خلال تعميم نظام الساعات المعتمدة التي تمنح الطالب الدرجة العلمية متى استوفى الساعات أو النقاط المعتمدة، والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة طبقا لما تحدده لوائح الكليات قبل بداية العام الدراسي القادم.



كما وجه رئيس الجامعة بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد.