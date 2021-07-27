مؤلف "الاختيار2 " :" ظهور مكي إرهابياً كان سيخالف الرسالة الأساسية للعمل

تحدث المؤلف هاني سرحان، عن أسباب عدم ظهور الفنان أحمد مكي، بشخصية إرهابي في مسلسل "الاختيار 2"، مضيفًا إلى أن ظهوره بهذا الشكل كان سيخالف الرسالة الأساسية التي يقدمها المسلسل.



وقال هاني سرحان أنه استقبل العديد من الرسائل، التي يتوقع فيها الجمهور أن مكي سيصبح إرهابيًا، ودائمًا كان يرد عليهم ناصحهم بعدم التسرع في الحكم على أبطال العمل



وتحدث سرحان عن العمل خلال لقائه في برنامج "it's show time"، قائلا: "أكتر سؤال كان هل أحمد مكي هيكون إرهابي ولا لا؟، والناس كانت مستنيه ده طول الحلقات، واعتقد أنه حصل بسبب الجزء الأول بسبب منسي وعشماوي، ولما شافوا مكي وكريم اعتقدوا أنه افترضوا أن كريم الضابط ومكي الخاين".







وأضاف: "أكيد مش هينفع نعمل كده، كان الرسالة اللي عايزين نقولها من خلال يوسف الرفاعي أن نبرز علاقته بوالده التي كانت علاقة صحية، فيوسف شخص مثقف وعلى علم بصحيح الدين، ويعلم تاريخه بشكل جيد، ومكانش ينفع يتحول هذا الشخص لخاين".



واختتم: "والرسالة اللي حابين نوصلها للجمهور أنهم يصاحبوا ولادهم أكتر، في ناس بعتللي بتقولي ولادي بيحبوا يوسف الرفاعي، ولو هيتحول قولي، وكان ردي دايمًا متقلقوش وخلوهم يتفرجوا".





المسلسل تأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي بطولة كريم عبد العزيز،احمد مكي،انجي المقدم،اسماء أبو اليزيد وعدد كبير من النجوم