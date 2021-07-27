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بعد 6 ساعات.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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بعد مرور ما يقرب من 6 ساعات، نجح قوات الإنقاذ البري، في إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار، وتبين أنها عمرها 32 سنة، ومصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


كان انتقل عددا من القيادات الأمنية بالجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.


وقال محافظ الجيزة أن العقار مكون من دور أرضي وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠٥٢٠٢١ من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية.


ولفت أنه فور ورود البلاغ في الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري.


وأشار أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكدًا إنه تم تكليف لجنه المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.


ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر ٣٢ سنه وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها.. وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.





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