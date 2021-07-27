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السياحة والآثار: حققنا نسبة 56 ‎%‎ في الإقبال السياحي عن 2019

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أطلع وزير السياحة والآثار أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمستجدات تطور الحركة السياحية باستعراض احصائيات أرقام السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري، وأهم الأسواق السياحية التي شهدت زيادة في أعداد الحركة الوافدة منها لمصر، خلال اجتماعه معهم اليوم.

وأشار إلى أن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهرًا بعد شهر، حيث بلغ متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019.

ثم في الأربعة الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46 % عن ذات الفترة في 2019.

وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019 ووفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.

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