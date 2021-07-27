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ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول (بوابة التعليم الفني).. والموعد النهائي لإعلانها وطريقة الاستعلام عنها ومواعيد تقديم التظلمات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:33 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول (بوابة التعليم الفني).. والموعد النهائي لإعلانها وطريقة الاستعلام عنها ومواعيد تقديم التظلمات


تشغل نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بال العديد من الأسر الذين لديهم طلاب بالصف الثالث الثانوي الفني، حيث تزداد عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 كلما اقترب موعد الاعلان عنها، حيث أن جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم يبحثون عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول (الزراعي - الصناعي - التجاري - الفندقي).

وسنستعرض لكم متابعي بوابو "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول.. والموعد النهائي لإعلانها وطريقة الاستعلام عنها ومواعيد تقديم التظلمات.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021
أكدت مصادر فى وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيتم إعلانها بنهاية هذا الأسبوع وغالبًا يوم الخميس المقبل وبحد أقصي يوم السبت 31 يوليو 2021، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك عقب قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة رسميًا.




تقدم هذا العام لخوض امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عدد 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وذلك فى الامتحانات التى انتهت يوم الخميس أول يوليو الماض، وشارك 212 و951 ألفًا من المراقبين والمشرفين والمعاونين ورؤساء اللجان فى الإشراف على لجان الامتحانات والتى بلغ عددها 3 آلاف و11 لجنة امتحانية، تم أداء ألف و431 مادة امتحانية لمختلف أنواع الدبلومات الفنية وشعبها الدبلومات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

وانتهت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يوم 10 يوليو الماضي والتى بدأت يوم 19 يونيو الماضي، وشارك فيها 45 ألفًا من المصححين، وتجري حاليًا أعمال المراجعة النهائية قبل اعتماد النتيجة نهائيًا من وزير التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح
انتشر عدد من الروابط غير الصحيحة لنتائج الدبلومات الفنية 2021، ونقدم لكم الرابط الصحيح الذي يمكن أن يدخل الطلاب عليه فور إعلان النتيجة والتي من المتوقع يوم الخميس المقبل، من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا). 

مواعيد تقديم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية
يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني (اضغط هنـــــــــــــــــــــا).

- يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي).




- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

- يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.

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