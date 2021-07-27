وزير النقل يشهد توقيع الرعاية الرسمية لمعرض 2021 Trans MEA

عقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا لتوقيع الرعاية الرسمية لمعرض "2021 Trans MEA" في دورته الرابعة، بين شركة "أوراسكوم كونستراكشون" وشركة "تريد فيرز انترناشونال" المنظمة للمعرض.



شهد مراسم التوقيع رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والإعلامي أسامة كمال رئيس الشركة المنظمة، وعدد من قيادات الوزارة.



وتطرق الوزير خلال المؤتمر إلى أهمية المعرض في عرض مجهودات والتطورات التي شهدتها قطاع النقل بمصر، والطفرة والنقلة النوعية خلال السنوات السابقة، مؤكدا على حصر الحكومة والدولة في تنمية هذا القطاع وتحسينه، عبر تقديم الدعم المادي اللازمة وصفها الوزير بأنها "اعتمادات مالية مفتوحة.



وأشار الوزير في كلمته إلى حرص الوزارة على عدم السماح بالتعدي على أراض الدولة وإزالة التعديات على السكة الحديد، وكذا التكوينات العشوائية قبل ان تتحول إلى تكوينات ثابته، مثل الإكشاك والمحلات والورش وبعض العشش، مؤكدا على أن الوزارة تقدم الدعم والتعويضات للسكان المتعدين على الأراضي.



وأكد الوزير على أن الوزارة تم الاتفاق مع ثلاث شركات عالمية لإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض في ميناء دمياط وسفاجة، موضحا أن هذه المشروعات تتم بايادي وتخطيط مصري، ودور الشركات مقتصرا على المشاركة بالمعدات والإدارة في التشغيل.



وتابع الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير ميناء العين السخنة لتتحول إلى ميناء رئيسية متكاملة، من خلال بناء 12 كم ارصفه ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية الموجودة إضافة إلى تطويرها وزيادتها، لتقديم كافة الأغراض المطلوبة للسفن من نقل وشحن.



من جانبه توجه المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، المهندس أسامة بشاي، والراعي الرسمي للمعرض، بالشكر لوزير النقل على إشادته بالشركة وما تقدمه من خدمة ذات جودة عالية، والتي تحرص عليها الشركة في مشروعاتها، مفتخرا بمشاركته في هذا المعرض الذي يعتطى رسالة هامة للعالم على تطور قطاع النقل في مصر وريادته.



وأشار المهندس أسامة بشاي إلى أن المعرض يمثل دعاية للشركات المشاركة بالمعرض وكذا عرض لمجهوتاتها في المشروعات المصرية بقطاع النقل، مؤكدا على أن الشركة لن تتوانى بمجهودها ومعداتها في تطوير قطاع النقل والطرق وريادته على مستوى العالم.