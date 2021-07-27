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ارتفاع الأسهم اليابانية مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن المؤشر نيكي لم ينجح الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.

ومثلما حدث أمس الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع واعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.49 في المائة عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 1938.04 نقطة.

وفي سوق الأسهم الأمريكية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد أند بورز وداو جونز وناسداك على مستويات قياسية الليلة الماضية.

وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29 في المائة، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09 في المائة، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74 في المائة.


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