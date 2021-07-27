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"أبو العينين": مجلس النواب قدّم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني خلال هذه الدورة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد المسلمي
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هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس بانتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا: قدم المجلس بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.

ووجه التحية خلال الجلسة العامة لرئيس البرلمان، قائلا: عالم جليل من علماء القانون المستشار حنفي جبالي، مشيرا إلى أنه كان حديث مصر لقامته الوقورة في إدارة المؤسسة التشريعية في مصر.

وقال: أهنئكم بهذه القيادة الحكيمة وأهنأكم بكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة.

وقال: لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر اليوم أمام العالم، إلا ونحن نتحدث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم المشاكل، والذي قال: مصر هتبقى قد الدنيا".

وأكد أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، موجها التحية للرئيس الذي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية.

وأشار إلى مجلس النواب، كان له دورا في التشريعات وكذلك الرقابة على الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة في كل الأنشطة والقطاعات.

وأكد أن المجلس نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصري، قائلا: مصر أخذت طريقا نحو البناء والتنمية.

وقال: فخور أن أكون في هذا المجلس، لما قام به من إنجازات عظيمة لصالح مصر ومستقبلها.

كما توجه بالتحية لكل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والمرأة، قائلا: تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات.

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