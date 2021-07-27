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لهذا السبب.. المخرج أحمد مدحت يوجه رسالة شكر للمستشار ترك آل شيخ

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص المخرج أحمد مدحت، علي توجيه رسالة شكر للمستشار ترك آل شيخ، وذلك بعد إشادته به ووصفه بأنه مخرج عالمي وسيكون له شأن مهم.

وقام مدحت، بمشاركة المنشور الذي كتبه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً:"شكراً معالي المستشار علي ثقتك الغالية و دعمك المستمر و أرجو أن يكتمل مسلسل الثمانية علي خير و أن يكون عند حسن ظن المشاهدين".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي :"شاهدت مشهد قصير اطلعني عليه أخي المخرج أحمد مدحت من تصوير مسلسل الثمانية، ثقتي فيك يا أحمد كانت في محلها، وانت لا تقل عن المخرجين العالميين والمشهد الي شفته حفكركم وقت عرض المسلسل انه حايتدرس في عالم الإخراج، ويبين ثقة المخرج في نفسه، عالمنا العربي مليء بالكفائات الي لو توفر لهم الدعم المعنوي واللوجستي والانتاجي سيبدعون ايما إبداع، شابوه يا أحمد وشكراً ليك ولكل فريق العمل والقائمين عليه أسعدتموني اليوم" .

مسلسل "الثمانية"، يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت. 

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