Advertisements

توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.

وقال المحافظ أن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30 مايو الماضي من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية.

لافتًا أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري.

مشيرًا إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكدًا إنه تم تكليف لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.


ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر 32 سنة وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها.. وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.
توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة
توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة
توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة
توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 21 ساعة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:01 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

01:01 م

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان