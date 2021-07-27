توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن الأسر المتضررة من انهيار عقار إمبابة

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.



وقال المحافظ أن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30 مايو الماضي من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية.



لافتًا أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري.



مشيرًا إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكدًا إنه تم تكليف لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.





ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر 32 سنة وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها.. وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.

