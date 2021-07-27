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"جولدمان ساكس" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
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قلص "جولدمان ساكس" أمس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى تعاف أبطأ في قطاع الخدمات.

وبحسب "رويترز"، عدل بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته للنمو لكل من الربعين الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 8.5 في المائة و5.0 في المائة على الترتيب.

وبهذا التعديل تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر اقتصاد في العالم لـ2021 بكامله إلى 6.6 في المائة.

يأتي ذلك في وقت هوت فيه مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) وجرى تعديل المبيعات للشهر السابق إلى وتيرة أضعف من القراءة الأولية، وهو ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم تفقد الزخم وسط زيادة كبيرة في الأسعار يقودها نقص حاد في المعروض من العقارات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس "إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 6.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 676 ألف وحدة الشهر الماضي". وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر أيار (مايو) بالخفض إلى 724 ألف وحدة بدلا من القراءة الأولية البالغة 769 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من مبيعات المساكن الأمريكية 3 في المائة إلى معدل قدره 800 ألف وحدة في حزيران (يونيو).

إلى ذلك، قالت وزارة النقل الأمريكية أمس "إن أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية بلغت 56.6 مليون في أيار (مايو) بزيادة 19 في المائة من نيسان (أبريل)، لكنها ما زالت منخفضة 30 في المائة عن مستويات 2019".

وهبط عدد الركاب على الرحلات المحلية 27 في المائة بينما هوى عدد الركاب على الرحلات الدولية 51 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في الشهر نفسه من 2019 عندما بلغ عدد الركاب 81 مليونا.

لكن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية في أيار (مايو) قفز أكثر من 600 في المائة مقارنة بالشهر نفسه في 2020 أثناء موجة إغلاقات مرتبطة بكوفيد - 19 عندما بلغ العدد ثمانية ملايين فقط.
وتغطي البيانات أكبر 18 شركة طيران أمريكية تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي النقل الجوي للركاب.

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