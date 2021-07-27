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فور اعتمادها رسميا.. اعرف موعد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال البوابة الالكترونية للتعليم الفني وخطوات الاستعلام عنها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:37 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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فور اعتمادها رسميا.. اعرف موعد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال البوابة الالكترونية للتعليم الفني وخطوات الاستعلام عنها


يبحث طلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 عن رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا، وعقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، نهاية شهر يوليو الجاري، فور الانتهاء من أعمال التجميع ورصد الدرجات، في جميع (الكنترولات) على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وشدد نائب الوزير أن الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تعليم النتيجة بداية من الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وسيحصل الطالب على النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص به، عبر الموقع الرسمى للوزارة، فور اعتمادها، ثم يتم ارسالها إلى المدارس بعد يوم من اعلاانها إلكترونيا على أيقونة بوابة التعليم الفنى بموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس 
ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها ذلك عبر رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس  الخاص بالطالب: 

وأدى (816948) طالبة وطالبة في شهادة الدبلومات الفنية 2021، امتحانات الدور الأول فى (1431) مادة امتحانية، على مستوى جميع التخصصات، موزعين (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم، ان تتم الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

مواعيد تقديم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية
يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.

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