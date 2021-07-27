في حالة ذعر كبيرة.. تفاصيل إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار (فيديو)

قال شهود عيان إن زوجة صاحب عقار الوراق المنهار، تدعى "ريهام"، وتم إنقاذها قبل قليل بعد تتبع صوت اغاثاتها، حيث كانت تشكو من إصابات في قدمها.



وأوضح شهود العيان، أن السيدة ثلاثينية العمر، وهي أم لطفلين، وهما: كيرلس وأبانوب، وظلت تحت الأنقاض عدة ساعات، بعد تتبع استغاثاتها، وبعدها خرجت وهي في حالة ذعر وانهيار كبيرة.



وحاول شقيقها أن يهدئ من روعها، وحالتها النفسية الصعبة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وفي وقت سابق، تم استخراج جثة صاحب العقار المنهار في منطقة الوراق، ويدعى "رامي يوسف".



وأضاف شاهد العيان في تصريحات إلى الفجر أن صاحب العقار كان يحاول إنقاذ أطفاله وزوجته الموجودين بداخله، فسقط عليه العقار ومات داخله.



هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.



وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.