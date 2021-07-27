عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الأردنية متميزة ولم تتغير من 15 عاما (فيديو)

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشوري ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وهي من العلاقات العربية العربية النادرة التي لم تتأثر خلال الـ 15-20 عام الماضية، ولم يحدث أي خلاف جوهري بين البلدين.



وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن الرؤى بين مصر والأردن متوحدة في ملف القضية الفلسطينية الذي يهم الأمن القومي للدولتين وهو مكون رئيسي بسياستهم الخارجية، إلى جانب العلاقة الاقتصادية المتميزة فضلًا عن العلاقة الشعبية، موضحًا أن عدد المصريين العاملين في الأردن وفقًا للإحصاءات من 700 ألف إلى مليون عامل.



وتابع عضو مجلس الشوري ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك عنصر جديد هو التعاون المصري الأردني العراقي المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني على أعلى درجة من القوة والمتانة وهناك تنسيق مشترك بينهما لإنهاء القضية الفلسطينية.

