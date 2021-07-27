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أبرز 15 قانون أقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الأول.. تعرف عليها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:38 م
حنفي جبالي رئيس البرلمان
حنفي جبالي رئيس البرلمان
محمد المسلمي
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فض مجلس النواب، دور انعقاده الأول فى فصله التشريعى الثانى، اليوم، وأقر مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الأول، والتى جاء أبرزها كالتالي:
-إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
-تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
-تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر
-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث
-البوابة المصرية للعمرة
-تنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقاتها
-صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
-انشاء صندوق تكريم وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية
-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-تعديل قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها
-الفصل بغير الطريق التأديبى من الجهاز الإدارى للدولة
-تعديل قانون المرور بشأن الملصق الإلكترونى
-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش
-فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
-حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
-الموارد المائية والري 

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