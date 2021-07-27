أبرز 15 قانون أقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الأول.. تعرف عليها

فض مجلس النواب، دور انعقاده الأول فى فصله التشريعى الثانى، اليوم، وأقر مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الأول، والتى جاء أبرزها كالتالي:

-إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

-تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

-تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث

-البوابة المصرية للعمرة

-تنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقاتها

-صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

-انشاء صندوق تكريم وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية

-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

-تعديل قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها

-الفصل بغير الطريق التأديبى من الجهاز الإدارى للدولة

-تعديل قانون المرور بشأن الملصق الإلكترونى

-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش

-فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة

-حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

-الموارد المائية والري



