نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الأول "للطالبات تحت عنوان الطالبة المبدعة وتحديات الجيل الرابع "



وخلال كلمته الافتتاحية أعرب عبد الفتاح سعود عن سعادته بالمؤتمر الأول للطالبات الذى ياتى كنتاج للمؤتمر العلمى الدولى السابق للجامعة الذى عقد فى أبريل الماضي للجامعة الذى شارك في بشكل كبير الطلاب مشيدا بجهود إدارة الكلية والتناغم فى العمل بين جميع العاملين بها علي مختلف المستويات الإدارية مما يظهر في تطورها المستمر الذى يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الجامعة.



ثم تحدث عبد الفتاح سعود لافتًا أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الجامعة هو تخريج خريج متميز مبدع قادر على المنافسة في سوق العمل العالمى وذلك بالاهتمام بالعمل بجودة عالية تضعنا فى تقدم حقيقى ينعكس على التصنيف العالمي للجامعات.



مشيرًا إلى تجربة التعليم الهجين والنموذج المميز الذى قدمته جامعة عين شمس متشوق للإطلاع على التجارب المختلفة للجامعة المشاركة مثل تجربة جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية.



وخلال كلمتها أوضحت ا.د. رقية شلبى أن أسبوع العلم يحد ملحمة علمية حيث يشاركة فى فاعلياته القطاعات الثلاثة المختلفة للكلية و١٩ قسم وهم اقسام الكلية، وذلك بهدف صقل الطالبات لتخريج طالبه مميزة مبدعه متناسبة مع متطلبات جامعات الجيل الرابع، مشيدة بجهود إدارة الكلية التى لم تتوقف خلال الفترة الماضية رغم ظروف جائحة كرونا التى يمر بها العالم استطاعت إدارة الكليه إلى إنجاز الكثير مع الحفاظ على سلامة العاملين والاتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حيث أقيم قرابة ٢٠ معرض خيرى وتوقيع العديد من بروتوكولات واقامة أسبوع البيئة إلى جانب إلاهتمام بالأنشطة الفنية والعلمية والثقافية لتنمية الطلاب، إلى جانب إصدار الكلية ثلاث مجلات علمية بحثية جديدة وحصول مجلة الكلية على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات.



وأوضحت مى حلمى أن هذا المؤتمر يعد خطوة أولى ضمن سلسلة من الفاعليات الطلابية التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الابداع الطلابى ورعايته ودعمه والكشف عن المواهب والقدرات والميول الإبداعية للطلاب وتنمية مهارات البحث العلمى والفكر الابداعى للطلاب وتبادل العلوم والمعارف على المستوى الطلابى والمؤسسات التعليمية والتأكيد الفعلى على أهمية مشاركة طلاب الجامعات في إعداد البحوث العلمية وتقديمها وتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة وإدارتها وتشجيع الأفكار الشبابية الجديدة وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال الإبداع الطلابى وتنمية المواهب.



كما تفقد عبد الفتاح سعود ورقية شلبى والسادة وكلاء الكلية المعرض المقام على هامش المؤتمر من والذى يقدم ابداعات الطالبات من الاقسام المختلفة من أعمال فنية تشمل لوحات واشغال يدوية ومصنوعات جلدية وكذلك تفصيل وتصميم ملابس وابتكارات وبرامج تكنولوجية.



حيث أشاد ا.د. عبد الفتاح سعود بجودة ورقى المعروضات وتميزها كما قام بإقتناء بعض منها واعدًا بإقامة معرض أكبر يضمن عرض اعمال فنية وابتكارات أكثر وعلى نطاق أوسع.



مؤكدًا على دعم واهتمام إدارة الجامعة بتنمية قدرات ومواهب الطلاب في جميع المجالات والذى يؤهل طلاب الجامعة دائما لإحراز المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات المتخصصة داخل وخارج مصر.

افتتح صباح اليوم، عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورقية شلبى عميدة كلية البنات فاعليات المؤتمر الدولى الأول لقطاع شؤون التعليم والطلاب بعنوان "الطالبة المبدعة وتحديات جامعات الجيل الرابع" وذلك ضمن فعاليات أسبوع العلم الأول بحضور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وا.د. أحمد معجون العنزى عميد التعليم الإلكتروني بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، ا.د. مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر وأميرة شاهين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رؤساء الأقسام.