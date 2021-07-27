نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني





نما اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.7% ، مقارنة بالربع الأول، الذي سجل نموا ربع سنوي بنسبة 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.





وأوضح البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم أن النمو كان مدعومًا جزئيًا بانتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها.





وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني 5.9% وهو أعلى معدل سنوي للنمو منذ نحو 10 سنوات.





وبحسب "واس" كان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد سجل انكماشًا بنسبتي 1.3% و3.2% خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي بسبب ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى النمو بمعدلي 1ر2% و2ر1% خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.



