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نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
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نما اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.7% ، مقارنة بالربع الأول، الذي سجل نموا ربع سنوي بنسبة 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم أن النمو كان مدعومًا جزئيًا بانتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني 5.9% وهو أعلى معدل سنوي للنمو منذ نحو 10 سنوات.

وبحسب "واس" كان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد سجل انكماشًا بنسبتي 1.3% و3.2% خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي بسبب ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى النمو بمعدلي 1ر2% و2ر1% خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

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