







ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) من خلال بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg | احصل على نتيجتك الآن





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) من خلال بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg، .





ويبحث الآلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، بعد الانتهاء من أداء امتحانات آخر السنة بالمدارس خلال الشهر الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعينا الكرام، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بجميع المحافظات ورابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني.

















رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني، يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات بمرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية، ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد الإنتهاء من أداء امتحانات نهاية العام في المدارس خلال الشهر الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وخلال التقرير التالي سنستعرض لكم موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ورابط الإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني (بوابة التعليم الفني).





موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد لدرجات الطلاب في مرحلة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 مستمرة حتي الآن وجاري الانتهاء منها خلال الأيام القادمة، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج وأسماء الطلاب الأوائل علي الدبلومات الفنية (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، في جميع المحافظات ورفع النتائج ماشرة عبر بوابة التعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم.





رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بجميع المحافظات، وذلك فور اعتماد النتائج مباشرةً من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الفني، وإليكم الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021:-





- الدخول على موقع بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــا ).





- قم باختيار قسم "نتائج الامتحانات" من خلال بوابة التعليم الفني.

















- ثم قم بالضغط على نوع الدبلوم سواء كان (تجاري أو صنايع أو دبلوم فني).





- ثم اكتب بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.





- ثم اضغط على "عرض النتيجة".



