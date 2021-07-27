أسما سليمان : حققت حلمي بالعمل مع شريهان في مسرحية "كوكو شانيل" (خاص)







أكدت الفنانة الشابة أسما سليمان، أنه تم ترشيحها لمسرحية "كوكو شانيل" من خلال المخرج هادي الباجوري، وأنه حقق حلمها في التعاون مع نجمة بحجم شريهان.



وأضافت قائلة أن النجمة شريهان، دائماً كانت تمسك بيدها لكي تطمنئها ودايما تكون خير سند وعون لجميع من حولها مشيرة أنه حلم من أحلامها تحقق بالوقوف بجانب شيريهان.



وتابعت كلامها أنها من المستحيل نسيان المرة الأولى للعرض وتصفيق حاد من الحضور عقب الإنتهاء من أداء مشاهدها أمام شيريهان.



وأكدت أسما، انها تنتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل "وادي الجن" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرض الموسم الأول منه.