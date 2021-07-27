Advertisements

عاجل.. لاعب فنزويلي على رادار الزمالك

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود إهتمام من جانب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من أجل الحصول على توقيع واحد من أبرز اللاعبين لخلافة الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وقال مصدر خاص داخل القلعة البيضاء أن الجزائري أحسن عثمانية وكيل اللاعبين قام بعرض الفنزويلي اديسون كاستيلو لاعب كاراكس الفنزويلي ومنتخب فنزويلا الأول على القلعة البيضاء للحصول على خدماته من أجل حل مشكلة وسط الميدان.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية ليكون بديلًأ للدولي التونسي فرجاني ساسي والذي رحل بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قد قررت إقامة مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة المقرر لها يوم الثالث من شهر أغسطس على ملعب إستاد الاسكندرية بدلًا من إستاد القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ 34 دقيقة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان محمد رجب

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الشعلاني يظهر على رادار الزمالك.. وساسي يتدخل

تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:01 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

12:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

01:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان