عاجل.. لاعب فنزويلي على رادار الزمالك

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود إهتمام من جانب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من أجل الحصول على توقيع واحد من أبرز اللاعبين لخلافة الدولي التونسي فرجاني ساسي.





وقال مصدر خاص داخل القلعة البيضاء أن الجزائري أحسن عثمانية وكيل اللاعبين قام بعرض الفنزويلي اديسون كاستيلو لاعب كاراكس الفنزويلي ومنتخب فنزويلا الأول على القلعة البيضاء للحصول على خدماته من أجل حل مشكلة وسط الميدان.





ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية ليكون بديلًأ للدولي التونسي فرجاني ساسي والذي رحل بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.



