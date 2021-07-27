ليفربول يحسم مصير نجم الفريق

اقترب حسم مستقبل السويسري شيردان شاكيري مع ليفربول، خلال الأسبوع الجاري، وسط اهتمام العديد من الأندية الإسبانية والإيطالية بالظفر بخدماته.

وقدم شاكيري مستويات جيدة مع منتخب سويسرا في منافسات اليورو هذا الصيف، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإنه سبق وأن اهتم كل من إشبيلية وفياريال بضم صاحب الـ 29 عامًا، على سبيل الإعارة، لكنهما الآن باتا يريدانه بصورة نهائية.

وتابعت الشبكة، أنه ينافس لاتسيو ونابولي أيضًا على الصفقة، حيث يراقبان شاكيري ويتواصلان مع ممثليه.

ويتبقى في عقد شيردان شاكيري مع ليفربول عام واحد، ومع ذلك يملك الريدز خيار تمديده لعام إضافي.