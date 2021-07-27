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حملة نظافة مكبرة بالممشي التجاري بمدينة قنا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:30 م
جانب من حملات التجميل والنظافة
جانب من حملات التجميل والنظافة
بسام عبدالحميد
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، صباح اليوم، حملة نظافة مكبرة بالممشي التجاري بشارع 23 يوليو بمدينة قنا، من خلال رفع تراكمات القمامة وتقليم الأشجار وصيانة كشافات الإنارة وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بضرورة متابعة الممشي التجاري، نظرًا لأهميته الكبيرة بمدينة قنا، لوجود سلسلة محال تجارية متنوعة الأنشطة، وضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع أعمال الحملة، أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس محمد بهاء مدير إدارة قنا بشركة المياه والصرف الصحي بقنا.

الجدير بالذكر أن الممشي التجاري يقع على مساحة 1500 متر تقريبًا ويضم 42 محل تجاري وتم افتتاحه في 29 أكتوبر 2017 بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و500 ألف جنيه.

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قنا حملة نظافة الممشى التجاري

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