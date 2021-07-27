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محافظة الجيزة تركب دعامات لصلب المباني المجاورة لعقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:53 م
عقار الوراق المنهار
عقار الوراق المنهار
مارينا بشارة
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بدأت أجهزة محافظة الجيزة، فى صلب العقارات المجاورة للعقار المنهار بشارع القومية فى الوراق، وذلك بعد انتشال جثمان رومانى موسى فوزى - متوفى، وزوجته ريهام على قيد الحياة.

ويتواجد بموقع العقار، المهندس هانى السيسى رئيس حى الوراق، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة، وعبد الفتاح مراد مدير المتابعة بحى الوراق، وأحمد الخولى ومحمد سليمان وأسامة عبد العال، نواب رئيس الحى، وعدد من قيادات المحافظة.

وأدى الانهيار إلى تصدعات وانهيار جزئى بعقارين مجاورين للعقار المنهار حيث تم إخلائهما من السكان دون المنقولات، كما تم تشكيل لجنه هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.

وأكد شهود عيان، أن العقار كان به أسرة واحدة مالك العقار وزوجته وأولاده، وعند ظهور التصدعات تمكن مالك العقار من إنقاذ أولاده وأثناء إنقاذه لزوجته سقط عليهما العقار، وتم انتشال جثمان الزوج متوفي، وزوجته على قيد الحياة.

وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق.

وقال المحافظ إن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠٥٢٠٢١ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية، لافتًا أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري.


وأشار إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكدًا أنه تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.


ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر انهيار العقار عن وفاه روماني موسى فوزى والبالغ من العمر 32 سنه، وإصابة زوجته وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفي.



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