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"جيه بي مورجان" يتوقع أداء أفضل لأسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
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قال بنك جيه بي مورجان اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تظهر أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة أداء أفضل في النصف الثاني من العام مع انحسار المخاطر التي تحيط بتأخر حملات التطعيم والقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضا قوة الدولار الأمريكي.

وأظهر مؤشر إم إس سي آي للأسهم في الأسواق الناشئة أداء أقل بنسبة 11 في المئة عن الأسواق المتقدمة في الأشهر الستة الأولى من العام. لكن محللين بالبنك الأمريكي توقعوا أن يختلف الحال في النصف الثاني.

وقال جيه بي مورجان إنه متفائل بشأن سوق الأسهم في البرازيل، متوقعا زيادة قوية في النمو بسبب تقدم سريع في تطعيمات كوفيد-19 . وتوقع أيضا أداء جيدا لأسواق الأسهم في تايوان وإندونيسيا وتايلاند، وذلك بحسب رويترز.


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