القناة يتعاقد مع لاعب وسط دكرنس لتدعيم صفوفه للموسم الجديد







نجح مسئولو نادى القناة في التعاقد مع محمد فوزى لاعب الوسط المدافع لفريق دكرنس لمدة ثلاث مواسم قادمة بدورى القسم الثانى.



وقد وقع "محمد فوزى" للقناة فى المقر الرئيسي للنادى فى حضور محمد بركه وكيل أعمال اللاعب الذى أنهى الصفقة بنجاح .



كان محمد فوزى قد انضم لدكرنس فى بداية الموسم المنقضى قادما من الترسانة، وشارك مع الفريق فى كافة المباريات بمجموعة بحري.