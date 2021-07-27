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"التعليم" تسلم غدا المديريات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تمهيدا لإعلانها بالمدارس

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:41 م
وزارة التعليم
وزارة التعليم
مارينا بشارة
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية طالبت فيه بضرورة إرسال مندوب من المديريات إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الأربعاء 28 يوليو الجارى، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021، على أن لا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات والمدارس الفنية إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم، على أن تعلن على الموقع الرسمى للوزارة ليحصل عليها الطلاب برقم الجلوس إلكترونيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية "دور ثان"لجميع النوعيات صناعي - زراعي - تجاري- فندقى للعام الدراسي 20202021 اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

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وزارة التعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 المديريات البلومات الفنية

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