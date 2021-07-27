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الرجاء المطروحي يتعاقد مع لاعب سبورتنج رسميا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح مجلس إدارة الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع زياد الصاعقة لاعب وسط سبورتنج السكندري لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد في حضور إبراهيم حسن مدير الكرة بالرجاء.

وتعتبر صفقة الصاعقة هي خامس صفقات الفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل:محمد أمين لاعب سبورتنج كاسل لمدة ثلاث مواسم، وأحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية.


يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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