وفد روسي يصل مطار القاهرة استعدادا لاستئناف حركة الطيران للمنتجعات المصرية

وصل منذ قليل وفد روسى إلى مطار القاهرة الدولى، الذى يزور مصر للاطمئنان على الإجراءات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية فى كل من شرم الشيخ والغردقة، وكان الوفد قد وصل على متن الخطوط الجوية الروسية القادمة من موسكو الرحلة رقم SU400 والتى وصلت إلى مبنى الركاب رقم 2، المخصص لرحلات الطيران الأجنبية.



ويبدأ الوفد الروسى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، تستمر حتى الجمعة المقبلة، لتفقد الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة داخل مطارى شرم الشيخ والغردقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسى إلى المنتجعات المصرية فى 9 أغسطس المقبل.



ويطير الوفد مساء اليوم إلى مدينة شرم الشيخ ليتفقد بها الإجراءات السياحية والصحية، ثم ينطلق بعد يومين هناك إلى مدينة الغردقة.