Advertisements

تونس تتحرر.. الانتفاضة تنتصر في ذكرى شهيد غدر الإخوان

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:47 م
انتفاضة تونس
انتفاضة تونس
سامح أحمد
Advertisements

في يوم الخميس 25 يوليو 2013، اغتالت جماعة الإخوان الإرهابية في تونس ورموزها بالحكومة، برئاسة هشام المشيشي، وراشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، السياسي التونسي محمد البراهمي.

 

استشهاد "البراهمي"

أطلق شخصان على دراجة بخارية مرتدين "خوزة" لتغطية ملامحهم، وابلًا من الرصاصات على السياسي التونسي محمد البراهمي، أثناء خروجه من المنزل في حي الغزالة متجهًا لسيارته أمام الباب.

 

ونقل على الفور البراهمي، إلى مستشفى محمود الماطري بولاية أريانة، وهناك تبين وفاته نتيجة تلقيه 14 رصاصة، منهم 6 على الجانب العلوي لجسده، و8 على ساقه اليسرى، ليخرج من المستشفى مفارقًا الحياة.

 

انتفاضة تونس

وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الجمهورية في تونس، شهد عدد من المدن مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة "النهضة" التي تدعمها.

 

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة "النهضة" في عدة مدن.

وطالب المتظاهرون، بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، ورفعوا شعارات ضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي.

 

قرارات الرئيس قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

 

 كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

 

وجاءت هذه التظاهرات وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات الرئيس قيس سعيد شهيد غدر الاخوان حركة الاخوان تونس انتفاضة تونس الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ أقل من ساعتين

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي: إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا

الغنوشي يعتصم في محيط البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي

حركة الشعب تؤكد مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي

راشد الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول

الخارجية الألمانية: ندعو لضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها

عاجل من صندوق النقد الدولي إلى تونس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان