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وزير النقل يوجه بتكريم قائد قطار حلوان ومجموعة من العاملين بالسكة الحديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:01 م
كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل
محمد ممدوح - تصوير: عبير أحمد
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وجه وزير النقل والمواصلات، الفريق المهندس كامل الوزير، بتكريم سائق قطار حلوان ومجموعة من العاملين بالسكة الحديد على انضباطهم في العمل وتفانيهم وحرصهم على أمن وسلامة الركاب، مؤكدا على دعم الوزارة للعاملين المتميزين، ومعاقبة المتواني والمهمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتوقيع الرعاية الرسمية لمعرض "2021 Trans MEA" في دورته الرابعة، بين شركة "أوراسكوم كونستراكشون" وشركة "تريد فيرز انترناشونال" المنظمة للمعرض.

وأكد الوزير أن الوزارة أرست في تعاملها مع العاملين الخاصين بها بمبدأ الثواب والعقاب، فلن يتم مكافأة عامل غير منضبط ومهمل في عمله، وفي المقابل ستدعم الوزارة عاملها المنضبط، مشيدا بسائقي القطارات لانضباطهم ويقظتهم وحرصهم الشديد في العمل على أمن وسلامة الركاب عبر الحد من وقوع بعض الحوادث على السكة الحديد في الفترة الماضية.

وأشار الوزير أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر يعود الفضل فيه إلى عاملين، وحرصهم الشديد على إنجاز المهام المكلفين بها في التوقيتات المحددة.

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