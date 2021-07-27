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مصطفي حجاج يستعد لطرح كليب "يلا بره من حياتي"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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إنتهي المطرب مصطفى حجاج لانطلاق كليب جديد بعنوان" يلا بره من حياتى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل.



ومن كلمات الاغنيه:"يلا بره من حياتي يلا بره..جيت عليا كسرتني ميت ألف مرة..مسلمتش من أذاك..ولا شفت راحة معاك..أيامك كلها كانت مرة.


يذكر أن أحدث أعمال مصطفي حجاج أغنية "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

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