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استبعاد رئيس لجنة وإحالته للتحقيق في كفرالشيخ لهذا السبب

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت لجنة النظام والمراقبة، اليوم الثلاثاء، إستبعاد رئيس لجنة بمدرسة الشهيد السلام الثانوية بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بتسهيل أعمال الغش وإحالته للتحقيق، وتكليف المراقب الاول باللجنة رئيسا للجنة.

فيما أعلنت غرفتا عمليات محافظة كفر الشيخ وعمليات التربية والتعليم، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة علم النفس والاجتماع كما لم ترصد أي حالات غش.


وقالت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم،أدى 6 آلاف و281 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والمنطق، وتغيب عن أداء الامتحان 23 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.6% موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان،مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف ان غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

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