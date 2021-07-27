رسميا.. حودة التركي مديرا فنيا للجزيرة المطروحي بالقسم الثالث





قرر مجلس إدارة الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ الهابط للقسم الثالث تعيين حودة التركي المدير الفني السابق للمجد لتولي المسئولية الفنية للفريق بالقسم الثالث بالموسم الجديد.



وكان مجلس الإدارة قد حدد في وقت سابق بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس القادم .



كما قرر إعتماد القائمة الأولى للفريق الأول والمستمرة عقودهم مع النادي والتي شملت كل من: محمود عبدالمنصف، ومحمد هجرس، وخالد سعيد، و إسلام محفوظ، وإسماعيل سعيد، وحسام خليل، وأحمد فايز، ومحمد بدر، ومحمد بوجا، وأحمدابوالعباس، وأحمد سمير، وعبدالرحمن كاستيلو، وكريم رأفت، ومحمد رزق، و حامد حمدان، ومحمد خطاب، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد نور، وأحمد عبدالعال، ومحمد السيسي، ويوسف شعبان، وإسلام صبري، وجون ندوبويسى، وشهاب الدين محمد، وعماد أحمد رزق مواليد 2002



كما قررت إدارة النادي الإستغناء عن : أحمدطارق، وأيمن عادل، ومحمد ثروت، ومحمد فرج شيكا