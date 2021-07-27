محافظ الجيزة: اجتماعات دورية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة



واستمع محافظ الجيزة إلى معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية المدرجة بمبادرة حياة كريمة والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وكذا موقف المنشأت التعليمية والصحية ومراكز الشباب ، موجهآ بضرورة تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات الجاري بمنتهى الدقة مع عدم السماح بأى تأخير لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية.



كما وجه المحافظ بمراعاًة عامل الإستدامه بحيث تكون الشبكات البنية التحتية ذات رؤية مستقبلية لتستوعب الزيادة السكانيه وأى توسعات فيما بعد دون الحاجه للقيام بأعمال حفر وقطع للطرق وطبقه الرصف والتى من المقرر تنفيذها عقب إنهاء أعمال الشبكات.



يأتي هذا في إطار متابعة محافظ الحيزة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية 42 قرية ريفية، والوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم وإحتياجاتهم.



الإجتماع الذى ترأسة المحافظ شهد حضور إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وممثل القوات المسلحه قائد مشروع حياه كريمة بمراكز الصف وأطفيح ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الصف وأطفيح وممثلى الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والغاز الطبيعى والاتصالات والصحة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة " حياة كريمة " تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لمبادرة تطوير الريف المصري للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة.أكد المحافظ أن مبادرة حياه كريمة تحظى بمتابعة وإهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية حيث ستساهم فى إحداث تغير شامل فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالريف المصرى ومنها مواطنى مركزى الصف وأطفيح، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء دورى دوري لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بالإضافةإلى متابعة ورصد الأعمال على أرض الواقع من جانبه ونواب المحافظ موجها مديري المديريات الخدمية والجهات المشاركة بضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي لما يتم على أرض الواقع والألتزام بالجدول الزمنى المحدد في تنفيذ كافة المشروعات.كما ناقش محافظ الجيزة الموقف النهائي لتسليم الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات ضمن أعمال المبادرة للتأكد من إتمام كافة عمليات التسليم لقطع الأراضى دون وجود أى معوقات.