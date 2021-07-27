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محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية الصحية للناجية من عقار الوراق المنهار

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار الساعة الحالة الصحية للسيدة ريهام إدوارد التى تم إنقاذها من تحت إنقاض العقار المنهار صباح اليوم بشارع أبو النصر بحى الوراق اليوم، الثلاثاء، حيث تم نقلها إلى مستشفى الوراق المركزى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وللاطمئنان على حالتها.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابه وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتى تمام شفاءها وخروجها من المستشفى، مؤكدًا على تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشة لهم.

ويتواجد بموقع العقار، المهندس هانى السيسى رئيس حى الوراق، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة، وعبد الفتاح مراد مدير المتابعة بحى الوراق، واحمد الخولى ومحمد سليمان واسامة عبد العال، نواب رئيس الحى، وعدد من قيادات المحافظة.

وأدى الانهيار إلى تصدعات وانهيار جزئى بعقارين مجاورين للعقار المنهار حيث تم إخلائهم من السكان دون المنقولات، كما تم تشكيل لجنه هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.

وأكد شهود عيان أن العقار كان به اسرة واحدة مالك العقار وزوجته واولاده، وعند ظهور التصدعات تمكن مالك العقار من انقاذ اولاده واثناء إنقاذه لزوجته سقط عليهما العقار وتم انتشال جثمان الزوج متوفى وزوجته على قيد الحياة.

وقال المحافظ أن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 3052021 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنى العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك وهو الأمر الذى أدى لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية، لافتًا أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفورى مع الحادث من خلال مرفقى الحماية المدنية والإسعاف وحى الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أى تداعيات أخرى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة مؤكدًا إنه تم تكليف لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم، موجها مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر انهيار العقار عن وفاه رومانى موسى فوزى والبالغ من العمر 32 سنة، وإصابة زوجته وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.

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