استقبال ٢٧٠ طلب إحلال سيارة منطقة حرة ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن محافظة بورسعيد استقبلت عدد ٤٥٠ طلب إحلال سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما، مشيرا أنه من ضمن الطلبات المقدمة عدد ٢٧٠ طلب سيارة منطقة حرة مر عليها أكثر من عشرين عاما.



وأشار " المحافظ " أنه بلغت عدد الطلبات تحت التنفيذ ٤١٠ طلب، وعدد الطلبات الغير مكتملة ٤٠ طلب، لافتا أنه تم بالفعل تنفيذ ١٢ طلب تحويل سيارة منطقة حرة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.



وأوضح " المحافظ " أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من عشرين عاما لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، يأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة، مؤكدا أنه جارى الانتهاء من إنشاء صالة تخريد السيارات بحى المناخ، والمخصصة لكافة السيارات التى مر عليها اكثر من عشرين عاما.