عاجل.. إحالة الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي و2 آخرين للمفتي

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطره، احالة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية.لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا وحددت جلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.



ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.





















